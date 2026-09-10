La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°36 a correrse el domingo 13-9-2026

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país, como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (no válidas) de la reunión 36

¡El domingo 13 de septiembre, juega y gana con el 5 y 6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Miss Morgan (2) 9 Toda Una Rubia (9) 7 Hi Barbie (USA) (3) 6 Bulma (4) 6 Tinta Fina (6) 2

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Amelia (1) 13 Grand Sensation (7) 9 Miss Ducati (2) 4 Aguamarina (6) 2 La Ñe Ñe (10) 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS David Great Rock (5) 8 Alcala (10) 8 Wicked Game (1) 6 Alfayiz (7) 5 El Gran Campeón (4) 2 Ciro (3) 1

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Latina Fina (4) 10 Srta. Bulería (USA) (3) 9 Jijona (USA) (2) 9 Donostia (USA) (5) 2

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS My Inspiring Mate (USA) (7) 10 Chokolate (USA) (5) 5 Gran Torrente (2) 5 Kupido (USA) (4) 2

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Reina Helena (USA) (4) 11 Divina Providencia (USA) (5) 9 Ávila (USA) (10) 6 The Exquisite Girl (USA) (6) 3 De Gala (7) 1

SÉPTIMA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Pharoah’s Dynasty (USA) (7) 11 Quantum Leap (6) 8 Gran Andrés (9) 4 Astro Zeta (3) 3 Thunder White (4) 3 El Gran Olimpo (8) 1

OCTAVA CARRERA