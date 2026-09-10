Fallece la Dama de Hierro del turf venezolano: El Legado Dorado de Anamaría de Freudman y el Haras Tamanaco

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Annamaría Lydia Strahm de Freudman nació en Berg, Suiza, pero su nombre quedó grabado con letras de oro en el hipismo de Venezuela. Junto a su esposo, Alfred Freudman Pohorille, fundó y guio los destinos del Haras Tamanaco, un establecimiento que se convirtió en sinónimo de excelencia y señorío en la cría del caballo purasangre de carreras.

Redacción

Pasión sin fronteras por el purasangre

Su mística de trabajo y profundo amor por el deporte ecuestre la elevaron a la categoría de leyenda viviente, siendo respetada unánimemente como una de las verdaderas "Damas del Hipismo" del país. Su presencia elegante en las tribunas de La Rinconada y su ojo clínico para la selección genética marcaron una de las épocas más gloriosas y competitivas del turf venezolano.

Una fábrica de campeones e hitos históricos

Bajo la tutela y visión de Anamaría de Freudman, el Haras Tamanaco alcanzó la cima del éxito profesional, logrando múltiples campeonatos nacionales como Haras del Año (destacando de forma consecutiva en las temporadas de 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 y, posteriormente, en 2004).

El plantel acumuló la impresionante cifra de más de 280 victorias clásicas, un récord que sitúa al establecimiento en los peldaños más altos del liderato histórico de la hípica venezolana.

En los pastos del Tamanaco nacieron, crecieron y se forjaron corredores excepcionales que conmovieron a la afición, tales como los imponentes campeones El Gran Sol y Don Fabián, la emblemática "campeona de hierro" Stillwater y otros pisteros de primera línea como Segula C, Lady And Me y Salt Lake.

El impacto de su obra es de tal magnitud que las autoridades hípicas institucionalizaron en su honor el Clásico "Anamaría Freudman" (GIII) en el Hipódromo La Rinconada, rindiendo tributo anual a su invaluable aporte patrimonial y deportivo.

Grandes logros

Para Venezuela, en la época dorada y posmoderna del hipismo, es una de las grandes cunas de crianzas, en la cual acumuló grandes logros:

6 títulos como Haras del Año: 1992. 1994, 1995, 1996, 1997 y 2004.

como Haras del Año: 1992. 1994, 1995, 1996, 1997 y 2004. 287 triunfos selectivos.

triunfos selectivos. 37 ejemplares coronados en diversas categorías.

ejemplares coronados en diversas categorías. 7 Clásicos “Simón Bolívar”.

Clásicos “Simón Bolívar”. 10 Clásicos “Presidente de la República”.

Clásicos “Presidente de la República”. 7 Clásicos “Copa de Oro”.

Dentro de su plantel de sementales estuvo alojado Cañonero, flamante ganador del Kentucky Derby (G1) y Preakness Stakes (G1) en 1971, en Estados Unidos. Fue criadora de los grandes corredores como EL Gran Sol, Don Fabián, Stillwater, Segula C, Lady And Me, Salt Lake y Trampa, entre otros grandes corredores que pasaron por la pista principal de Venezuela, La Rinconada.