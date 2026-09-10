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Un total de 14 carreras fueron programadas para este domingo 13 de septiembre en el hipódromo de La Rinconada, Coche, Caracas, donde celebra la reunión número 36 de la temporada, que inicia a la 1:00 de la tarde, que incluye dos pruebas de Grado y una Copa. Precisamente en la edición XXIII del Clásico “Gelinotte” (GII), la XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII) y la Copa “Belleza Venezolana”. Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 36 (domingo 13 de septiembre)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la trigésima cuarta reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones: