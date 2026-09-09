¡Ahora sí, el cambio de lote es factor! Para hacer masita temprano en la R36 de La Rinconada

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La jornada de este domingo 13 de septiembre en el hipódromo La Rinconada está compuesta por 14 competencias, que inician a la 1:00 p.m. Dentro de este grupo importante de pruebas fueron incluidas tres selectivas, dos de ellas de Grado II. Además, de un valioso e importante 5 y 6 nacional, que semana tras semana arroja dividendos monumentales.

La Rinconada: Para hacer masita temprano en la R36 de La Rinconada

La segunda carrera de la jornada dominical fue reservada para un reclamo para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, en distancia de 1,200 metros, que atrajo a nueve ejemplares, entre ellas a Gran Amelia (número 1).

Gran Amelia (número 1), viene de correr el domingo anterior en la última carrera en donde el triunfo le correspondió a la favorita All About You (USA). La hija de Vacation, con la buena monta de Luis Funez Jr., realizó una estupenda performance desde posiciones intermedias, donde mostró un interesante remate para capturar la tercera posición.

A pesar de tener pocos días de descanso, la presentada por Jefferson Rivas, Gran Amelia (número 1), ahora lleva la conducción del jinete experimentado Jaime Lugo, y su chance se incrementa debido al cambio de lote en una distancia similar.

Para este compromiso, la representante del stud “The Big Five” mostró algo de velocidad en su anterior carrera. Para este compromiso, la prueba está falta de ella, por lo que podría correr más de la anterior y poner de manifiesto su atropellada eficacia y visitar el parque de vencedores.

A ligar esta masita tempranera para sellar el 5 y 6 nacional, que promete grandes dividendos.