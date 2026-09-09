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El domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la reunión número 36 en el Hipódromo La Rinconada. Los Clásicos Gelinotte (GII) y Millard Ziadie (GII) destacan como el atractivo principal de una cartelera de 14 pruebas, programadas para iniciar a la 1:00 p. m.

En la decimotercera carrera se disputará el Clásico Millard Ziadie (GII) en distancia de 1400 metros. Esta competencia rinde homenaje, como es costumbre año tras año, a uno de los entrenadores más destacados de nuestra hípica. El “Musiú”, como lo llamaban, fue el primer preparador en alcanzar la cifra de 3000 victorias en el país.

Crece la expectativa ante la posible sorpresa en el Clásico Millard Ziadie en La Rinconada

La prueba cuenta con una nómina de nueve ejemplares entre los cuales destacan Bunker, Pontevecchio y Black Stone como los máximos candidatos al triunfo. Sin embargo, surge una figura en franco ascenso que goza de alta estima entre sus conexiones.

El Irlandés, ejemplar del Stud “Andrea Stable” que entrena Óscar Manuel González, y que será conducido por Robert Capriles, buscará ratificar su calidad frente a varios de los mejores tresañeros del país. El hijo de Khozan en My Miss Venezuela, por Hold Me Back, nacido y criado en el Haras La Orlyana, tiene récord de una victoria y dos segundos lugares en tres actuaciones.

El Irlandés busca su primera victoria selectiva en La Rinconada:

En su actuación más reciente, el castaño escoltó al estadounidense Only In America a siete cuerpos y tres cuartos. A pesar de la derrota, mantuvo una actuación firme y dejó evidencia de su gran capacidad en corredora.

Su último briseo en La Rinconada:

Según la división oficial de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), el registro más reciente de El Irlandés, realizado el pasado sábado 5 de septiembre, fue el siguiente: 14.1, 28.1, 41 (600), 53.3, 2p 66.2, 4p 82.1. El ejemplar completó todo el ejercicio a voluntad y sin exigencias.