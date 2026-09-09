¿Lista para la gloria? Tras cinco meses fuera, heredera del ganador Kentucky Derby regresa en el Clásico “Gelinotte” (GII)

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¿Un total de 14 carreras fueron programadas para este domingo 13 de septiembre en el hipódromo de La Rinconada, Coche, Caracas, donde celebra la reunión número 36 de la temporada, que inicia a la 1:00 de la tarde, que incluye dos pruebas de Grado y una Copa. Precisamente en la edición XXIII del Clásico “Gelinotte” (GII), participa la hija de Maximum Security, ganador del Kentucky Derby (G1) y que luego fue descalificado; reaparece luego de 154 días sin correr.

La Rinconada: Hija de Maximum Security regresa lista para la gloria

La octava carrera de la jornada última del plano no válido para el 5 y 6 nacional de este domingo en el hipódromo La Rinconada, fue reservada para la edición XXIII Clásico “Gelinotte” (GII) exclusiva para yeguas nacionales e importadas de 3 años en distancia de 1,400 metros con un premio adicional de $162,500 donde fueron inscritas ocho potras de segundo año en carrera.

En esta prueba reaparece luego de 154 días sin correr el ejemplar Farolera (USA) (número 1), con la monta de José Alejandro Briceño, quien hace batería con el entrenador Fernando Parilli Jr. Esta hija del múltiple ganador de pruebas Grado 1 en Estados Unidos, incluyendo el Kentucky Derby (G1) luego descalificado, Maximum Security, que defiende los colores del Stud “Z.M” llega a esta carrera tras conseguir dos victorias consecutivas de tres en cuatro presentaciones.

Triunfos que incluyen el Clásico “Ana María Freudman” y el Clásico “Manuel Fonseca”. Actuaciones y victorias con su jinete habitual. José A. Rivero.

La Rinconada: Performance y actuaciones

Farolera (USA) (número 1), que llega luego de dos triunfos consecutivos, en el Clásico “Ana María Freudman” y Clásico “Manuel Fonseca”, lo hizo con la misma característica en atropellada. Esta ganadora de tres carreras acostumbra a salir muy lenta en los primeros metros. Sin embargo, utiliza su fuerte accionar en los metros finales para alcanzar a las mas veloces y conseguir los triunfos.

En su última victoria aprovechó las parciales iniciales 24.3 y 46.3, que imprimieron Grand Gala (USA) y Princess Warrior. En la recta final, la entrenada por Fernando Parilli Jr., se acercó a las punteras y con el rush decisivo pasa a dominar la carrera y con un final dramático derrota a la también americana Star Of God, y deja crono de 99.1.

Farolera (USA) (número 1), retorna con al menos con seis ejercicios según la hora de traqueos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a saber sus dos últimos: