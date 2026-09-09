La Rinconada: Nieto de Giant Causeway regresa listo para sorprender en el Clásico “Millard Ziadie” (GII)

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Este domingo 13 de septiembre, el hipódromo de La Rinconada, ubicado en la parroquia de Coche, Caracas, celebra la reunión número 36 de la temporada del turf nacional, con una programación de 14 carreras a partir de la 1:00 de la tarde, que incluye dos pruebas de Grado y una Copa. Precisamente en la edición XXIII del Clásico “Millard Ziadie” (GII), participa el nieto de Giant Causeway, que reaparece luego de 126 días sin correr.

La Rinconada: Nieto de Giant Causeway regresa listo para sorprender

La decimotercera carrera de la jornada o quinta válida para el 5 y 6 nacional de este domingo en el hipódromo La Rinconada, fue reservada para la edición XXIII Clásico “Millard Ziadie” (GII) exclusiva para ejemplares nacionales e importados de 3 años en distancia de 1,400 metros con un premio adicional de $162,500, donde fueron inscritos nueve potros de segundo año en carrera.

En esta prueba reaparece luego de 126 días sin correr el ejemplar Black Stone (número 5), con la monta de Jaime Lugo Jr., y la preparación de Ricardo D’Angelo. Este hijo de Tato Zeta que defiende los colores del Stud “Moneyrun” llega a esta carrera tras un tercer lugar en el Clásico “Hypocrite” (GII) disputado el pasado 10 de mayo, en el cual la victoria le correspondió a Bunker.

La Rinconada: Performance y actuaciones

Black Stone (número 5), en el Clásico “Hypocrite” (GII) se mantuvo siempre cerca de la velocidad de la carrera. Sin rehuir la pelea, el nieto de Giant’s Causeway en los primeros metros persiguió al ejemplar Ponsigue. Al promediar, el poste de los 800 metros se colocó al costado de Pontevecchio y a la par ambos pasaron 46.80 para la media milla.

En el tope de la recta final, ambos potros, Pontevecchio y Black Stone, siguieron en la lucha tenaz. Al promediar 100 finales para la meta Bunker adosado al riel, aprovecha el cansancio de los punteros para venir a decidir a ganar este evento en crono de 1:38.44 para 1,600. Pontevecchio, queda segundo y Black Stone finaliza en la tercera casilla.

Black Stone (número 5) retorna con al menos cuatro ejercicios según la hora de traqueos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a saber sus dos últimos: