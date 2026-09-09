Suscríbete a nuestros canales

Como todos los martes, el Instituto Nacional de Hipódromos publicó la programación oficial de la jornada hípica a realizarse, que este domingo 13 de septiembre será la número 36 de la temporada anual, con una agenda de 14 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, y la disputa de dos pruebas clásicas de grado en honor al entrenador Millard Ziadie y a la yegua Gelinotte, además del juego del 5y6 Nacional desde la novena prueba dominical.

La Rinconada: INH invalida una yegua en el ciclo de las no válidas de la reunión 36

En el marco de las carreras no válidas, en la sexta carrera dominical, con hora de partida de las 3:05 de la tarde, para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros, competirán diez potras por un premio adicional especial de $33.800 a repartir.

En dicha competencia, participará con el número seis en el lomo la yegua importada The Exquisite Girl (USA) pensionada de Ismael Martínez con la monta del jinete profesional Iván Pimentel Jr. para los colores del Stud San Manuelito, con un peso de 56 kilos, la cual tiene un parón de 273 días sin competir.

La potra de tres años, tiene cuatro actuaciones en clásicos de grado en la presente temporada donde siempre ha terminado dentro de la pizarra (2 segundos y dos quintos) por lo que, la principal institución hípica del país, dio a conocer en la misma programación oficial que la tresañera está invalidada para todos los juegos de: Ganador, place, Exacta, trifecta, superperfecta y Pool de 4.