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El Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer este martes la programación de la jornada hípica número 36 de la temporada anual para el próximo domingo 13 de septiembre del año en curso, con una agenda de 14 carreras a partir de la 1 de la tarde y que viene acompañada de dos pruebas clásicas, una en honor a la yegua Gelinotte y otra para su entrenador Millard Ziadie, ambas Grado 2.

La Rinconada: Batalla de ganadores selectivos van por el homenaje al “Musiú” Ziadie (GII)

En el caso de la prueba selectiva en honor al entrenador caribeño que hizo vida en el turf nacional, el jamaiquino Millard Ziadie, se disputará la edición número 23 en su nombre y ha sido reservada para potros nacionales e importados de tres años en una distancia de 1.400 metros con un premio adicional especial de $162.500 a repartir entre los primeros cinco a finalizar la distancia antes mencionada.

La selectiva en honor a uno de los mejores entrenadores del país tiene una nómina de nueve tresañeros, donde sobresalen hasta cuatro ganadores de pruebas selectivas, incluso, un ganador de un paso de la Triple Corona Nacional de la presente temporada.

Con el número en el lomo participará el potro Pontevecchio, ganador del Clásico José Antonio Páez (GI) presentado por Germán Rojas con la monta de Franklin González Jr. para los colores del Stud Rampama, el cual tiene una campaña de tres victorias en 13 actuaciones.

Otro ganador clásico del entrenador Germán Rojas con altas posibilidades es el tresañero Ponsigue, triunfador de la selectiva en honor My Own Business (GIII) el pasado dos de agosto con la monta del aprendiz Winder Veliz, el cual repite. El hijo de Tato Zeta llega con cuatro lauros en diez actuaciones para los colores del mismo Stud antes mencionado.

Por su parte, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui presenta a uno de sus mejores ejemplares como dosañero del 2025, y ahora con tres años, Star White, ganador del Clásico Cañonero del 2025y segundo de Ponsigue en el My Own Business, tendrá la monta de José Alejandro Rivero para el Stud Yellowtone.

Por último, y no menos importante, Gabriel Márquez sube nuevamente a Jhonathan Aray sobre el potro Búnker, triunfador de la selectiva Hypocrite (GII) y con foja de cuatro victorias en 11 presentaciones, va por su segunda selectiva del año.

El resto de la nómina la comanda el uruguayo y reciente ganador Uva Mataojo, también de Gabriel Márquez con Johan Aranguren en el lomo, El importado Zorro Viejo (USA) de Humberto Correia con Iván Pimentel Jr. en la silla, mientras que Oscar Manuel González presenta a El Irlandés con Robert Capriles en la monta.

El entrenador Riccardo D’Angelo va por partida doble con sus presentados Black Stone (Jaime Lugo Jr.) y Money for You (Jaime Lugo padre).