Esta fue la hazaña que consiguió Jorge Salvador en La Rinconada

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En la undécima competencia del programa, celebrada el pasado domingo 6 de septiembre en La Rinconada, se corrió el Clásico Internacional «Cruz del Ávila» (GI), una prueba para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años.

En dicha prueba, la yegua Dance To Remember surgía como la gran favorita; sin embargo, su actuación no fue la mejor y terminó como una de las grandes decepciones de la jornada.

La criolla Marakovits sigue enrachada en La Rinconada

La pupila de Jorge Salvador se vino de punta a punta tras mostrar un gran desenvolvimiento dentro de la pista y se adjudicó la victoria de manera categórica ante varias de las mejores yeguas del patio. La castaña, hija de Jorge Zeta en Lady Ashton por Champlain, nacida y criada en el Haras La Primavera, atraviesa el mejor momento de su campaña pistera, en la cual hila triunfos de manera consecutiva, con inclusión de tres pruebas selectivas.

Marakovits dejó su récord de pista en 5 victorias en un total de 14 actuaciones, todas en defensa de los colores del Stud «G.A.- Ferálico».

Jorge Salvador obtiene su primer Clásico (GI) en La Rinconada

El entrenador Jorge Salvador llegó a la cifra de 17 triunfos en la campaña. Es un preparador joven, perteneciente a esa nueva camada que llegó para quedarse, y sus victorias semana tras semana así lo confirman.