Riccardo D´Angelo igualó a esta leyenda del entrenamiento en el Clásico Propietarios La Rinconada

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En la prueba de antesala al juego del 5y6 Nacional se disputó el Clásico Internacional «Propietarios La Rinconada» (GI), en el cual participaron ejemplares nacionales e importados de 3 y más años. El Stud Los Samanes Racing presentó a dos de sus grandes joyas: Tuscan Gold y Lured Away.

La prueba brindó un momento de emoción en un final cerrado entre ambos ejemplares, pero al final fue Tuscan Gold quien logró hacerse con la victoria, con una magnífica conducción de Jaime Lugo y el entrenamiento del líder de la estadística Riccardo D'Angelo.

Ricky D'Angelo en la mesa de los grandes entrenadores en La Rinconada:

El efectivo Riccardo D'Angelo igualó a una de las figuras del entrenamiento más significativas dentro de la hípica nacional como Gustavo Delgado, quien ganó el Clásico "Propietarios La Rinconada" en tres ocasiones con los ejemplares Gran Empeño en los años 2002 y 2003, y Water Jet en la campaña 2011.

Por su parte, Ricky emuló esta difícil gesta a través de los caballos: Mr. Serafini en el año 2004, Jorge Zeta en 2015 y Tuscan Gold el pasado domingo seis de septiembre.

El hijo de Medaglia D'Oro en Valadorna por Curlin, nacido y criado en Kentucky, mantuvo su invicto en suelo venezolano con récord de cinco victorias en igual número de presentaciones. Por su parte, su récord general, si se toma en cuenta su campaña en los Estados Unidos, es de 6 triunfos en 13 salidas a la pista.