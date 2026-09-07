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En la decimotercera competencia del pasado domingo en el hipódromo La Rinconada, se disputó la Copa Invitacional del Caribe (G1) para ejemplares de 3 y más años nacidos en países miembros de la Confederación Hípica del Caribe.

La revancha de Iván Pimentel Jr.: De los contratiempos de salud a la cumbre en La Rinconada

Tras un final de foto entre los caballos Astuto y Forrest Gump, el pupilo de Humberto Correia se llevó la mejor parte al sacar diferencia de una cabeza, en extraordinaria conducción del “Catedrático” Iván Pimentel Jr., quien hizo gala de todos sus recursos para poder hacerse con la victoria.

Tras su retorno a tierras venezolanas, luego de su paso por Estados Unidos donde tuvo varios contratiempos por motivos de salud que lo llevaron a abandonar la actividad por un tiempo, Iván Pimentel expresó en exclusiva para Meridiano: “Me siento muy feliz de haber retornado nuevamente a Venezuela, en especial a La Rinconada, donde he hecho la mayor parte de mi carrera y donde he conseguido victorias inolvidables con grandes ejemplares”.

Iván Pimentel Jr. se lució en La Rinconada

Con respecto a la victoria con el ejemplar Astuto, el zuliano expresó: “Tuve la confianza por parte del entrenador y el propietario para tomar la decisión que creyera conveniente durante la carrera. Al ver que por la parte interior de la pista no tenía cómo avanzar por el tráfico que había, decidí buscar hacia la parte externa; el caballo me respondió a la perfección y pudimos llevarnos la victoria”.

Iván Pimentel Jr. el más ganador de la Copa Invitacional del Caribe en La Rinconada

Iván Pimentel Jr. se convirtió en el jinete más ganador de la Copa Invitacional del Caribe con tres victorias; sus anteriores triunfos fueron con el ejemplar Jorge Zeta en las campañas 2018 y 2019.

Por último, Pimentel manifestó: “Agradezco primeramente a nuestro Señor Jesucristo por la victoria, a los propietarios y entrenadores que siempre me brindan su confianza y a mi agente, Hernán Rengifo, por hacer una gran labor día a día con el fin de obtener los mejores resultados”.