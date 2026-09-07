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El cuidado de un purasangre de carreras es una de las cosas que más cuidado necesita y lleva en el mundo del turf, y sobre todo cuando toca subirlos a un avión para moverlos de país a otro para hacer campaña hípica.

La Rinconada: Llegó lesionado y metió un galope en su debut en La Rinconada

Una de las carreras que más expectativas tuvo antes de su realización de la jornada número 35 del año en la presente temporada, era la sexta carrera no válida, la cual fue reservada para ejemplares nacional e importados de tres años, debutantes o no ganadores en una distancia de 1.800 metros donde participaron ejemplares de los nueve inscritos.

La victoria de la prueba resultó para el purasangre importado Gun Bolt, presentado por el entrenador Gabriel Márquez con la monta del jinete profesional Johan Aranguren y los colores del Stud Don Rafael V. El potro dejó un crono oficial de 114,2 para los cuatro codos del recorrido y generó un dividendo de Bs. 232,48 a ganador.

Luego de su victoria, el entrenador Gabriel Márquez publicó en su cuenta personal de la red social X, varias fotos y videos del ejemplar Gun Bolt recién llegado al país con varias lesiones en sus patas debido a unos accidentes que sufrió en pleno avión durante su traslado al país.

«Ante todo la Gloria sea para el Padre Celestial, gracias al Dr Luis Medina @clinicaequinadrmedina, y a su equipo de trabajo por atención al ejemplar Gun Bolt, al Dr @guilledj, a la MV Dra Charlotte Morales, Dr Julio Lobo por complementar y mantener el Trabajo realizado por el MV Luis Medina. Al Stud Don Rafael V, a mi equipo de cuadra y al jinete Johan Aranguren, Carlos Andueza, a su Galopador J.R Rodríguez. Trabajo en equipo triunfo seguroۛ», escribió el entrenador en su cuenta, acompañado del material digital.