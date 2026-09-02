¿Qué tan efectiva ha sido la dupla Johan Aranguren-Gabriel Márquez en La Rinconada?

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Este domingo 6 de septiembre regresan las carreras de caballos al Hipódromo La Rinconada. El principal recinto hípico de Venezuela presentará la cartelera de la Reunión 34, compuesta por catorce pruebas, entre las que destacan tres eventos de alta categoría correspondientes a la Gala Hípica de Caracas.

Durante esta jornada, que promete grandes emociones, varias yuntas verán acción. Una de las más destacadas es la conformada por el jockey profesional Johan Aranguren y el entrenador Gabriel Márquez, quienes asumirán dos compromisos de peso en la jornada.

Binomio de poder en el circuito capitalino

Aranguren y Márquez serán los encargados de guiar al triunfo a Gun Bolt (USA), un potro estadounidense hijo de Candy Ride (Arg) que participará en el sexto compromiso de la tarde en tiro de 1.800 metros. La particularidad de este evento radica en que está reservado para ejemplares de tres y cuatro años, nacionales e importados, debutantes o no ganadores.

En la presente temporada 2026, la dupla conformada por Johan Aranguren y Gabriel Márquez registra siete victorias en 34 compromisos, lo que representa una efectividad superior a 21 %, según las cifras del Sistema de Publicaciones Hípicas del Bloque Dearmas. Su destacado desempeño se complementa con 5 segundos lugares y 12 terceros puestos.

En cuanto a la campaña selectiva, este binomio se ha combinado para conseguir triunfos en competencias de envergadura dentro del calendario. A principios de año ganaron con el potro Banderas en el Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII). Posteriormente, se adjudicaron el Clásico Juan Arias (GI) con Ekati King (USA) y repitieron con este mismo purasangre en el Clásico Guardia Nacional Bolivariana (GII).

Además de cumplir el compromiso con Gun Bolt (USA), la yunta de Aranguren y Márquez estará con More Than Galileo (USA) en la primera válida para el 5 y 6 (4:40 p.m.), sobre un recorrido de 1.300 metros reservado para caballos de tres años, debutantes o no ganadores.