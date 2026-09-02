¡Atención! Se presentan ejemplares retirados para la jornada en La Rinconada 6-9-2026

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Este domingo, el hipódromo La Rinconada se viste de gala con otra edición de la “Gala Hípica de Caracas” con la disputa de 14 pruebas que corresponden a la reunión 35 de la temporada, que incluye la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: Estos no corren para la reunión 35

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este miércoles 2 de septiembre, a través de sus redes sociales, la información de tres ejemplares que estaban inscritos para la jornada de este domingo en el hipódromo La Rinconada, correspondiente de la reunión número 35.

La quinta carrera no válida, reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, ha sido retirada el ejemplar Aslaug (número 2) con la monta de Eglynder Betancourt para el entrenador Oscar M. González.

En la decimotercera carrera o quinta válida para el 5 y 6 nacional, reservada para la edición XXI Clásico “Invitacional del Caribe” en distancia de 1.600 metros, han sido retirados los ejemplares Time Report (número 4) con la monta de Winder Véliz para Ismael Martínez y Rey Joquin (número 9), que iba con la monta de Jonathan Aray para el entrenador Ricardo D’Angelo.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de ambos ejemplares es la siguiente.

5ª) #2 – Aslaug fue retirada por claudicación del miembro anterior derecho.

13ª) #4 – Time Report fue retirado por disposición reglamentaria.

#9 – Rey Joquin fue retirado por disposición reglamentaria.