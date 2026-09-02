Posible sorpresa: Olviden la última carrera de este ejemplar que intenta tumbar en La Rinconada

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Este domingo, el hipódromo La Rinconada se viste de gala con otra edición de la “Gala Hípica de Caracas” con la disputa de 14 pruebas que corresponden a la reunión 34 de la temporada, que incluye la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: Posible batacazo en la jornada no válida

La segunda competencia de este domingo en La Rinconada se reservó para caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores, y en distancias de 1.200 metros; participan ocho ejemplares.

En esta prueba se presenta nuevamente el ejemplar Isocorico (#1), entrenado por Germán Rojas, después de 189 días sin competir. Su última participación fue el 1 de marzo, cuando llegó Fuera de Carrera, debido a problemas que su jinete Jaime Lugo Jr. indicara a los comisarios que "sintió mal a su conducido", de acuerdo con las resoluciones.

Este domingo vuelve con dos ejercicios relevantes para esta prueba, ahora bajo la conducción de Álvaro Finol. Y por segunda vez bajo la supervisión de Germán Rojas. Isocroico (#1), defensor del stud "Excelso", busca su primera victoria este domingo en La Rinconada.

Antes de su última actuación, fue presentado por Ramiro Caldeira.

Este hijo de Júpiter Pluvius, en su penúltima actuación, mostró velocidad de punta en distancia similar de seis furlones. En esta justa se presenta como el más rápido y podría aprovechar esa condición.

Para esta carrera, sus últimos dos ejercicios, según la hoja oficial de traqueos del INH, son los siguientes: