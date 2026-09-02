Sin Bozal Blanco ni Gríngolas: la importada que busca su primer triunfo en La Rinconada

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El mes de septiembre abre en el hipódromo La Rinconada con la reunión número 35. Una jornada de catorce competencias servirá de marco para la segunda etapa de la Gala Hípica de Caracas, debido que, los tres eventos selectivos más importantes del programa se celebrarán este próximo domingo 6.

Dentro del grupo de pruebas no válidas para el juego del 5 y 6, destaca una carrera reservada para yeguas de cuatro años, abierta tanto para nacionales como importadas. Una de estas corredoras extranjeras presentará modificaciones en su equipamiento, en un intento por conseguir su primera victoria en suelo venezolano.

La importada que correrá sin “blinkers”

La alazana de cuatro años, Andreina D (USA), parte como la principal candidata a imponerse en la quinta carrera del domingo, pautada a las 2:40 p.m. en tiro de 1.200 metros. Contará con la conducción de Francisco Quevedo, asignada con un hándicap de 57 kilos, para la caballeriza de Oscar González.

Tras cumplir dos actuaciones en el hipódromo de Gulfstream Park (Hallandale Beach, Florida), Andreina D fue adquirida para competir en Venezuela. Exactamente un año después de su última presentación en Estados Unidos, hizo su debut en Caracas el pasado 19 de julio. En esa ocasión exhibió una destacada velocidad inicial al señalar parciales de 25.1, 47.2 y 1:13.1, intentando unir salida con llegada antes de ser desplazada cerca del final por la sorpresiva Mía Sophia, que abonó 46 a 1 en taquilla.

Ahora, con los colores del Stud Perseverancia, el entrenador González decidió retirarle el bozal blanco y las gríngolas. Para este compromiso, su briseo más reciente fue desde el aparato el pasado 21 de agosto, con los 800 metros en 48.4 con un remate de 12, bajo la guía del propio Quevedo. Según el reporte oficial de la División de Tomatiempos del INH, los parciales que marcó desde el gate fueron de 24.4 y 36.4, con un paso por los 1.000 metros en 60.3 y siguió en 75.1 y 92.3.