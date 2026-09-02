Jockey venezolano con trayectoria en Suramérica y Europa regresa a La Rinconada

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El principal hipódromo de Venezuela cobija nuevamente a un profesional de la fusta que, tras un destacado periplo internacional, está de vuelta con la intención de reencontrarse con el recinto de ganadores, tal como lo hizo en sus anteriores etapas en la pista.

Su presencia en la jornada de traqueos causó una grata sorpresa. La experiencia y fortaleza adquiridas durante su paso por óvalos de Suramérica y Europa serán su principal aval para conseguir compromisos en las distintas caballerizas del óvalo de Coche, con miras a lo que será el último cuatrimestre de 2026.

Jockey internacional de vuelta a Caracas

Gerfrin Cordero está de regreso en la arena capitalina. El jinete, egresado de la misma promoción en la que hicieron vida la recordada yoqueta María Alejandra Bruzual, el ahora entrenador Jorge Salvador y otros destacados látigos, busca entrar nuevamente en la onda ganadora, esta vez respaldado por una mayor madurez y trayectoria.

Cordero compitió en La Rinconada en el año 2022, donde logró victorias, para luego emprender viaje por dos escenarios de Ecuador: el Hipódromo Miguel Salem Dibo de Guayaquil, donde acumuló más de 20 triunfos, y el trazado del Gran Hipódromo Jerusalem en Malchinguí, donde también brilló.

De igual manera, tuvo breves actuaciones en Chile antes de trasladarse a España. En el Hipódromo de La Zarzuela, en Madrid, Cordero demostró sus dotes sobre los purasangre al cruzar la meta en primer lugar en un par de ocasiones.

De vuelta en La Rinconada, el fusta se reencuentra con las personas que siempre le brindaron su apoyo, en especial el experimentado preparador Fernando Parilli Araujo, quien fue un pilar fundamental para su periplo por Ecuador.

Desde la semana pasada, Cordero se mantiene activo sobre la pista: «Pude conocer y montar en varios países. Fue una experiencia muy bonita. Estamos listos y nunca he perdido la forma física». Próximamente, su nombre volverá a figurar en el programa oficial de carreras.