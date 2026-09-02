Reaparece nieto del El Gran Sol luego de 420 días sin correr en La Rinconada

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Este domingo el hipódromo La Rinconada tendrá la fiesta de una nueva edición de la Gala Hípica de Caracas, dentro de una programación de 14 competencias, donde en tres de ellas, se disputarán los clásicos Internacional Propietarios La Rinconada, “Cruz del Ávila” y Copa Invitacional del Caribe, todos GI.

La Rinconada: Reaparece nieto del El Gran Sol luego de 420 días sin correr

La primera carrera de la jornada dominical está pautada para las 1:00 de la tarde, y ha sido reservada para caballos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de una en una distancia de 1.300 metros y tiene una nómina de nueve purasangres a competir, donde el entrenador Ludwig Camejo presenta al ejemplar El Gran Alejandro.

Este purasangre de siete años, es un producto del semental Diesel en la matrona Xica Da Silva por El Gran Sol, el cual tiene una ausencia en las pistas de 420 días sin competir en pruebas oficiales en el óvalo de Coche, ya que su última participación fue el pasado 13 de julio del 2025 en una competencia de 1.100 metros, bajo la monta de Kelvin Perfecto y entrenado por César Pérez.

El castaño ahora tendrá la monta de Jhonathan Nava para los colores del Stud SP, tiene una campaña de una victoria en 16 presentaciones. Su ùltimo trabajo oficial publicado, es del 15 de agosto, donde trabajò 400 metros en 31,4 segùn informaciòn de la Divisiòn de tomatiempos del INH.