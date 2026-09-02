Debuta en La Rinconada purasangre que lo tuvo el entrenador con más victorias en la historia de Estados Unidos

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La tarde de este domingo en el hipódromo La Rinconada se realizará la jornada hípica número 34 del año, con una programación de 14 carreras y donde se disputará la Gala Hípica de Caracas con la celebración de tres clásicos de grado internacionales GI, como lo son el Propietarios La Rinconada, "La Cruz del Ávila" y la Copa Invitacional del Caribe.

La Rinconada: Debuta purasangre que lo tuvo el entrenador con más victorias en la historia de Estados Unidos

En el marco de la jornada hípica dominical, que comenzará a partir de la 1:00 de la tarde, en esta publicación, nos fijamos en la sexta carrera no válida, con hora de partida de las 3:05 de la tarde, y se ha reservado para ejemplares nacionales o importados de tres y cuatro años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.800 metros, donde hay una nómina de nueve ejemplares a competir.

En dicha prueba, el entrenador Gabriel Márquez hará debutar al tresañero Gun Bolt (USA) con la monta del astro Johan Aranguren con los colores del Stud Don Rafael V con un peso de 58 kilos. Este potro es un producto del semental argentino Candy Rice en la matrona Dancing Afleet por Fleet Alex, nacido el siete de marzo del 2023 en Calumet Farm.

Este ejemplar debutó como purasangre el pasado 19 de febrero del presente año en el óvalo de Oaklawn Park en un Maiden Special Weight de $110.000 donde finalizó noveno con la monta de Erick Asmussen y entrenado por su papá, Steven Asmussen. Luego tuvo otra presentación sin suerte antes de ser negociado a Venezuela.

Debemos recordar que Steven, es el entrenador, miembro del Hall of Fame, y líder histórico con más victorias en el turf de Estados Unidos, con más de 11.300 triunfos en su carrera como entrenador de purasangres.

Según la División de toma tiempos del INH, el último trabajo del ejemplar lo realizó el pasado 29 de agosto donde corrió 400 metros en 40,3/5.