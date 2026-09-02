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El hipódromo La Rinconada tiene este domingo la fiesta de la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas, con la celebración de tres clásicos de grado 1 y con importancia internacional, los cuales son, el Propietarios La Rinconada para machos, La “Cruz del Ávila” y la Copa Invitacional del Caribe, dos de ellos en las válidas del 5y6 Nacional que comenzará en la novena competencia.

La Rinconada: Hijo de Panzer Barcelona y nieto de Water Poet vuelve a la pista luego de 112 días

En la misma novena carrera dominical y primera de las válidas del 5y6 Nacional que tiene como hora de partida a las 4:40 de la tarde y se ha reservado para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.300 metros y tiene una nómina de 14 purasangres a competir.

El entrenador Freddy Petit ha firmado la presentación del ejemplar Rey de Oro con la monta del jinete profesional Jean Carlos Rodríguez para los colores del Stud La Vieja II, no corre en una prueba oficial desde el pasado 15 de mayo del año en curso, hace 112 días, donde finalizó octavo de Magneto.

Este potro de tres años es un producto del campeón purasangre y ahora semental Panzer Barcelona en la matrona Corchea por Water Poet, el cual no ha podido ganar en siete presentaciones que ha realizado y su mejor actuación ha sido un cuarto puesto, pero a solo dos cuerpos del ganador, Egiodbe y con el mismo Jean Carlos Rodríguez en el lomo.

Según información oficial, su trabajo más reciente lo realizó el pasado sábado 29 de agosto, donde corrió 1.000 metros en 69,4/5.