Princesa Fina desafía a los machos en la XXI Copa Invitacional del Caribe (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece en el Hipódromo La Rinconada de cara a la decimotercera competencia de este domingo 6 de septiembre. La afición hípica centrará su atención en la edición 21 de la Copa Invitacional del Caribe (GI), un cotejo pautado en distancia de 1.600 metros que pondrá a prueba a los mejores milloneros de tres y más años nacidos en las naciones miembros de la Confederación Hípica del Caribe.

El gran atractivo estratégico de la competencia será el osado movimiento de la emblemática yegua Princesa Fina, la cual deja su división para enfrentar directamente a los machos en un recorrido de alta velocidad.

La Rinconada: Princesa Fina desafía a los machos en la XXI Copa Invitacional del Caribe

Entre los principales opositores destaca Astuto, el flamante ganador del Clásico Simón Bolívar 2025. El rendidor corredor, que defenderá la preparación de Humberto Correia y la monta de Iván Pimentel Jr, posee la madurez y la velocidad necesarias en este tiro intermedio para frustrar las aspiraciones de la selecta yegua.

El panorama se torna aún más competitivo con la presencia de Rey Joaquín. Este purasangre acapara las miradas de los especialistas por ser el último hijo de la recordada matrona y campeona Risotto. El pensionado del efectivo entrenador Riccardo D'Angelo buscará honrar su linaje real en la pista bajo la acertada conducción del jinete Jhonathan Aray.

Nómina Oficial del Instituto Nacional de Hipódromos (INH)

De acuerdo con la programación oficial distribuida por el INH, un total de nueve ejemplares ratificaron su inscripción para dar vida a este importante clásico internacional: