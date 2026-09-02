¡Más dinero! dividendos del 5y6 aumentan

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) celebra este sábado 5 de septiembre la reunión N° 22 en Valencia y el domingo 6 de septiembre la reunión N° 35 en el hipódromo La Rinconada. En Valencia, con la edición XXVII del Clásico “Propietario Valencianos” y en La Rinconada, con la Gala Hípica de Caracas con la disputa de la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

Meridiano: Aumento del valor para la jugada del 5 y 6 Nacional

La pasión hípica nacional se desborda con una noticia que transformará por completo la emoción de las carreras en Venezuela.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ha anunciado oficialmente que el nuevo Factor de Multiplicación del 5 y 6 nacional para los óvalos de La Rinconada y Valencia se establece en Bs. 35.

Esta actualización no es solo un cambio en la jugada; es el motor que impulsará un monto récord sin precedentes en los dividendos. Al elevarse el valor de la apuesta, la bolsa total proyectada alcanzará cifras verdaderamente astronómicas, consolidando al 5 y 6 como el juego favorito y más lucrativo de toda la afición.

Meridiano: Prepara tu línea, sella tu cuadro y sé parte de la historia

Para ti, como jugador, esto se traduce en una oportunidad de oro: mayor inversión significa una ganancia descomunal. Los cuadros ganadores de 5 y 6 aciertos recibirán premios extraordinarios que multiplicarán de forma masiva tu inversión, convirtiendo cada jornada hípica en una verdadera fábrica de nuevos millonarios.

¡Prepara tus líneas, sella tu cuadro y sé parte de esta nueva era de premios récord!

En el comunicado expresado por la red "X", el INH indicó:

¡Actualizamos y Fortalecemos el 5 Y 6!

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa a la afición hípica que, con el compromiso de fortalecer el espectáculo y maximizar la rentabilidad de las jugadas, se actualiza el Factor de Multiplicación del 5 y 6 a Bs. 35, efectivo a partir de la presente fecha.

¿Qué representa esta medida?

Mejores dividendos: Un incremento directo en los potes acumulados que recompensa en grande a cada cuadro ganador.

Respaldo al hípico: Una decisión estratégica enfocada en elevar el valor de la jugada preferida de la familia venezolana.

¡PREPARA TUS CUADROS Y SÉ PARTE DE LOS GRANDES PREMIOS!

Seguimos consolidando la excelencia del turf nacional, garantizando siempre justicia en la pista y transparencia en los resultados.

Julio César León Heredia

Presidente del Instituto Nacional de Hipódromos y de la Junta Liquidadora