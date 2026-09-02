¡Atención hípicos! Nieto del padre de Thorpedo Anna reaparece tras 168 días en La Rinconada

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El mes de septiembre comienza por todo lo alto en turf nacional con la celebración de la Gala Hípica de Caracas dentro de la reunión número 35 del año, con una jornada de 14 carreras y dentro de ellas, tres clásicos de grado I de envergadura internacional y el juego del 5y6 Nacional a partir de la novena carrera de la jornada hípica.

La Rinconada: Nieto del padre de Thorpedo Anna reaparece tras 168 días en La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional se activará en la novena carrera de la tarde dominica, con hora de partida de las 4:40 de la tarde, y ser ha reservado para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes y no ganadores, en distancia de 1.300 metros, tiene una nómina de 14 ejemplares a competir.

El entrenador Fernando Parilli Jr. firmó la inscripción de la participación del potro de tres años, Emperifollado, bajo la conducción de Franklin González Jr. para los colores del Stud Z.M, el cual vuelve a la pista en una carrera oficial luego de 168 días sin competir en el óvalo de Coche. Su presentación anterior la realizó el 22 de marzo del año en curso.

El purasangre es un producto del semental Midshipman en Harbor Sunset por Fast Anna, nacido el 3 de marzo del 2023, en Grassroot Training Sales LLC, fue comprado por el agente de Julio Rada en $11.000 en las subastas de OBS de abril del 2025 como dosañero. Por lo que viene a ser nieto del semental que dio a la campeona tresañera y Caballo del Año de la temporada 2024 en Estados Unidos, Thorpedo Anna.

Su trabajo más reciente lo cumplió el pasado 28 de agosto del presente año, donde marcó tiempo de 68,2 en 1.000 metros, indicó la División de tomatiempos del INH.