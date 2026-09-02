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La temporada anual de turf nacional continua este domingo con la celebración de la reunión hípica número 35 del año donde se va a realizar una agenda de 14 carreras, con la presencia de la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos internacional de grado 1 y el juego del 5y6 Nacional desde la novena competencia de la tarde hípica.

La Rinconada: Potro vuelve a la pista luego 119 días podría darle la primera victoria a Franklin González Jr.

En la 12 carrera de la jornada dominical y cuarta de las válidas del 5y6 Nacional tiene como hora de partida a las 6:10 de la tarde y se ha reservado para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, ganadores de una carrera, en una distancia de 1.200 metros, donde han sido inscritos ocho purasangres a competir.

En la carrera, el entrenador Fernando Parilli Jr. participará mediante dos ejemplares, y uno de ellos es el potro de tres años, Charrasqueado con la monta de Franklin González Jr para los colores del Stud Z.M, el cual reaparece luego de un parón de 119 días son aparecer en competencias oficiales.

Su última participación la realizó el pasado 10 de mayo del año en curso en la carrera 207, donde finalizó segundo a tres cuerpos de Gran Nicanor, con la monta de Jaime Lugo en ese momento. Este potro es un producto del semental Leinster en Holyano por Holly Bull, el cual tiene una victoria en cuatro presentaciones.

Según información oficial del Instituto Nacional de Hipódromos, su último trabajo lo completó el pasado viernes 28 de agosto en recorrido de 800 metros, donde dejó tiempo de 54 segundos.