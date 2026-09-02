Jessenia Romero buscará sorprender con está nieta de Medaglia d’Oro que no corre desde hace 154 días

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El juego del 5y6 Nacional volverá a tener una jornada hípica este domingo en el hipódromo La Rinconada con la celebración de la reunión número 35 del año con una programación de 14 carreras, donde se disputará la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas, con la disputa de tres clásicos GI.

La Rinconada: Jessenia Romero buscará sorprender con esta nieta de Medaglia d’Oro

Como todos los domingos, el juego del 5y6 Nacional se activa dentro de la jornada hípica, y estará presente a partir de la novena competencia, la tiene una hora de partida a las 4:40 de la tarde, por su parte, la carrera de los acumulados o la sexta válida, tiene partida para las 7:10 de la noche, y se ha reservado para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras en 1.300 metros y tiene una nómina de 13 hembras a correr hasta los momentos.

En dicha prueba, la entrenadora Jessenia Romero firmó la presentación de dos de sus pensionadas, Julieta con Félix Márquez y la potra Sra Gump con la monta del jinete profesional Jhonathan Aray para los colores del Stud Alabama PB, la cual tiene un parón de 154 días sin competir en pruebas oficiales en el país.

La potra de tres años es una hija del semental Steimbeck en Biddy Martin por Medaglia D’Oro, es nacida el 3 de abril del 2023 en los terrenos del Haras La Primavera, no participa en una jornada oficial desde el pasado cinco de abril del presente año, donde llegó novena de Gemma Nacosta.

Su trabajo más reciente según la División de tomatiempos del INH lo cumplió el pasado viernes 28 de agosto, en distancia de 800 metros, donde dejó parcial de 56,1 con una pista ligera.