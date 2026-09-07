Escapado: Riccardo D’Angelo aumenta su ventaja en la estadística nacional de entrenadores

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La reunión número 35 de la temporada anual del turf nacional se realizó la tarde de este domingo en el principal óvalo del país, con una programación de 14 competencias donde se celebró la Gala Hípica de Caracas con la disputa de tres clásicos de grado, El Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI, El Clásico “Cruz del Avila” GI y la Copa Invitacional del Caribe GI.

La Rinconada: Riccardo D’Angelo aumenta su ventaja en la estadística nacional de entrenadores

El entrenador más destacado de la reunión dominical, fue el experimentado Riccardo D’Angelo, quien logró ganar hasta tres competencias, y una de ellas, fue el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI, con el ejemplar importado Tuscan Gold, con la monta del aastro zuliano Jaime Lugo.

D’Angelo completo la tarde con la victoria de dos yeguas importadas, Pittaluga en la tercera competencia del programa con la conducción del aprendiz Luis Funez Jr. y All About You en la sexta válida y última carrera del domingo con el aprendiz José Daniel Calicho

Con estos triunfos, el entrenador ahora tiene un total de 41 victorias en la temporada y se mantiene en el liderato de triunfos de la campaña 2026 que finalizará el próximo 20 de diciembre.

Los cinco entrenadores con más victorias en La Rinconada son: