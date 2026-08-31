Así marcha la estadística anual de entrenadores en La Rinconada tras 34 fechas

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El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo, la realización de la jornada hípica número 34 del año, con un programa de 12 carreras, donde se disputaron los clásicos Sprinters para machos, GII con triunfo del importado Perfect La Combee y la yegua Queen of Dragon en la versión para hembras GIII.

La Rinconada: Así marcha la estadística anual de entrenadores en La Rinconada

El entrenador venezolano con experiencia internacional Oscar Manuel González sobresalió junto a sus colegas Mauro Viera y Henry Trujillo, al conseguir cada uno dos victorias a sus cuentas personales, y en el caso de González, al ganar su primera prueba de grado desde que regresó de su periplo internacional.

González triunfo en la edición 86 del Clásico Sprinters GII en distancia de 1.200 metros con el cincoañero Perfect La Combee, bajo con conducción de Hemirxon Medina con un tiempo de 71,1 y generar un astronómico pago de Bs. 1.172,72 a ganador en los tickets. Luego, en la segunda válida completaría el doblete con El Gran Eladio en distancia de 1.300 metro.

Por su parte, Mauro Viera conseguiría sus victorias con la yegua La Dama y con el purasangre Zaraceño y su colega, Henry Trujillo alcanzaría sus logros con lo ejemplares Rue Du Bac en el inicio de la programación y con Namekun en la cuarta no válida.

Estadística general anual de entrenadores:

Riccardo D’Angelo: 38 victorias.

Fernando Parilli Tota: 27 victorias.

Gabriel Márquez: 24 victorias.

Carlos Luis Uzcategui: 22 victorias.

Humberto Correia: 20 victorias.