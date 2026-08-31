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La mañana de este lunes 31 de agosto del presente año, el Instituto Nacional de Hipódromos, mediante sus cuentas oficiales en distintas redes sociales de información, dieron a conocer el nombramiento del nuevo director regional del Hipódromo Nacional de Valencia bajo el nombramiento del presidente de la Junta Liquidadora del INH, Julio León Heredia.

Nombran al nuevo director regional del Hipódromo Nacional de Valencia

Mediante un comunicado en sus cuentas oficiales, el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer la designación del ciudadano Héctor Manuel Mora Pérez, como nuevo director regional del Hipódromo Nacional de Valencia bajo el decreto del artículo 4, literal A, y Artículo 5 del decreto n: 422 con rango y fuerza de ley que suprime y liquida al Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas, con fecha del 25 de octubre de 1999.

Mora Pérez ahora será el encargado de velar por el correcto procedimiento del segundo óvalo del país, el cual viene de celebrar su reunión número 21 del año donde se disputó el Clásico Ciudad de Valencia, con una victoria de la yegua Stella Cadente y el 5y6 sabatino logró superar la cifra récord de los Bs.150 millones en el monto sellado.