Enterate por qué falló More Than Galileo

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La competencia que daba inicio al juego de las mayorías el pasado domingo 6 de septiembre se corrió en un llamado para caballos nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.300 metros, la cual fue una de las pruebas más nutridas y parejas de esa jornada.

El pupilo de Gabriel Márquez, More Than Galileo, perteneciente al Stud "Don Rafael V ", surgía como uno de los grandes cotizados de la prueba; sin embargo, su desempeño no fue el esperado, ya que no logró salir de esta agrupación en esta ocasión.

El Informe de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos

Luego de culminar la prueba, el jinete Johan Aranguren informó al juez de paddock que su conducido corrió negado toda la carrera. Todo esto se emitió, como de costumbre, desde el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), por su Junta Liquidadora, desde sus redes sociales.

De esta manera, el hijo de More Than Ready en Galileo's Lady por Galileo, nacido y criado en Kentucky, continúa sin conocer la victoria y deja su récord sin triunfos en seis salidas, pero siempre con buenas figuraciones dentro del marcador.

Lino el Adivino fue el primer gran golpe al 5y6 en La Rinconada

El castaño Lino el Adivino se convirtió en el primer gran golpe del juego de las mayorías al abonar un dividendo de 802,92 bolívares por concepto de ganador. Los parciales de la prueba fueron de 24, 47'2, 73'4 y 81 para la distancia de 1.300 metros.