Este fue el motivo por el cual Dance To Remember perdió su invicto en La Rinconada

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La invicta Dance To Remember sufrió una dura e inesperada derrota en el Clásico Internacional Cruz del Ávila 2026, disputado el pasado 6 de septiembre en distancia de 1.900 metros. La yegua, que llegaba con un récord impecable de 4-4 y triunfos por más de cinco cuerpos de ventaja, contaba con un enorme respaldo en las taquillas de apuestas. Sin embargo, en la pista nunca logró ser enemiga para la ganadora.

El informe de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos

La clave de su opaca actuación quedó registrada en las resoluciones oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). Su jinete, Jaime Lugo, informó a las autoridades hípicas que en los últimos 150 metros de la competencia la pupila venía completamente exhausta, agotada y realizando continuos cambios de mano, lo que impidió que sostuviera su remate característico en la recta final.

Marakovits galopa y Hayes Bay completa la pizarra en La Rinconada

Mientras la favorita no pudo quedan dentro de las cinco primeras, Marakovits dio una demostración inmensa de calidad al galopar la prueba por más de 10 cuerpos. Los parciales de la carrera fueron de 25"3 (400 m), 48"4 (800 m), 73"1 (1.200 m) y 99"4 en la milla, deteniendo el reloj en un tiempo final exacto de 120 segundos (2:00.0).

El segundo lugar correspondió a Hayes Bay, que logró escoltar a la ganadora a pesar de sufrir severos tropiezos durante el recorrido. La pizarra de los 1.900 metros la completaron Tizn't Anymore en la tercera posición, Brawuaisa en el cuarto puesto y Quality Princess cerrando en el quinto lugar.