José Daniel Calicho el joven talento de Barlovento que conquista Valencia y La Rinconada

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Tras disputarse la reunión número 35 en el Hipódromo La Rinconada, el aprendiz José Daniel Calicho culminó la jornada como uno de los jinetes destacados al lograr tres victorias: inició con el ejemplar Magnum en la segunda competencia; posteriormente, en la décima prueba, se adjudicó el triunfo con la yegua Solana, y bajó el telón de la cartelera con All About You en la carrera de los acumulados.

José Daniel Calicho conquista Valencia y La Rinconada

El fusta nacido en Barlovento, estado Miranda, se perfila como uno de los jinetes jóvenes de mayor proyección en el país con apenas 20 años. Actualmente, en el Hipódromo Nacional de Valencia ostenta la cifra de 17 victorias en la presente zafra.

José Daniel Calicho comenzó en la actividad desde muy joven, siendo el Hipódromo de Paraguaná, en el estado Falcón, donde daría sus primeros pasos. Actualmente se encuentra cumpliendo campaña de manera paralela en los hipódromos de Valencia y La Rinconada, donde acumula cuatro victorias en la presente zafra.

En una entrevista exclusiva para Meridiano, Calicho expresó: “Me siento muy feliz por mi presente tanto en Valencia como en La Rinconada, donde poco a poco se me siguen abriendo puertas para demostrar mi talento. La constancia, el esfuerzo y la dedicación son fundamentales para llegar a lo más alto y ese es mi norte”.

Trabajo en equipo se hace notar en La Rinconada

Como parte de su equipo de trabajo, José Daniel Calicho cuenta con Alexis Castillo como su agente en el óvalo carabobeño y Manuel Vásquez en La Rinconada, quienes forman parte fundamental de su éxito como jinete.

Por último, Calicho señaló: “Agradezco a mis padres por siempre brindarme su apoyo incondicional en la búsqueda de mi sueño y aprovecho para darle públicamente las gracias al jinete Robert Capriles, que siempre me ha brindado consejos y me ha apoyado incondicionalmente, además de los entrenadores y propietarios que me brindan su confianza".