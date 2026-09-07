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La tarde de este lunes siete de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos mediante sus cuentas oficiales de distintas redes sociales publicó las resoluciones finales de la reunión número 35 que se celebró el domingo seis del presente mes, donde se cumplió con la reunión de 14 competencias y la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos de grado 1.

La Rinconada: INH suspende a dos jinetes de la reunión 35 por estos motivos

Luego de finalizada, analizada y revisadas cada una de las carreras que se cumplieron en la tarde dominical, este lunes, La Junta Nacional de Comisarios del INH dio a conocer las diferentes resoluciones y sanciones que tomaron sobre jinetes y entrenadores que participaron en dicha jornada dominical.

Entre ellas podemos mencionar las resoluciones de suspensión de dos jinetes por diferentes motivos y en distintas competencias de la tarde hípica, los cuales son mencionados a continuación:

1 Carrera:

DISTANCIAMIENTO:

«El jinete ANGEL YBARRA (GOLDEN BROS Nº 01), formula RECLAMO en contra del Jinete, KELVIN PERFECTO (GRAN HACEDION Nº 02) alegando que a la altura de los 100 metros iniciales le quita la línea de partida a su conducido. Vista la repetición de la prueba a través del sistema video, se pudo apreciar que en los 100 metros iníciales el ejemplar GRAN HACEDION Nº 02 (KELVIN PERFECTO) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria al ejemplar GOLDEN BROS Nº 01 (ANGEL YBARRA), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del TERCER al QUINTO lugar al ejemplar GRAN HACEDION Nº 02 (KELVIN PERFECTO) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete KELVIN PERFECTO desde el 14/09/2026 hasta el 28/09/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 243 del Reglamento Nacional de Carreras.»

14 Carrera:

EXCESO EN EL REPESO (REINCIDENTE):

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete FÉLIX MÁRQUEZ (JULIETA Nº 11) presentó 2.6 Kg de exceso en el máximo permitido en el repeso y por cuanto el referido jinete es reincidente. En consecuencia, esta Junta Nacional de Comisarios DECIDE sancionar con SUSPENSIÓN por el término de UNA (01) SEMANA al jinete FÉLIX MÁRQUEZ, desde el 14/09/2026 hasta el 21/09/2026 de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 249 del Reglamento Nacional de Carreras»