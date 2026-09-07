La Rinconada: cuadros con 6 se llevan casi $4.000

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La temporada 2026 del turf nacional vivió la tarde noche de este domingo seis de septiembre, la celebración de la Gala Hípica de Caracas dentro de la reunión número 35 del año con un programa de 14 carreras, donde se disputaron el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI), el Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI) y la Copa Internacional del Caribe (GI) y el juego del 5y6 Nacional se activó en la novena carrera con más de 850 millones de bolívares recaudados en el monto sellado.

La Rinconada: Ganadores del 5y6 y cuadros acertados

La primera de las válidas se corrió enuna distancia de 1.300 metros y la victoria fue para el ejemplar Lino el Adivino con la monta de Yonkleiver Díaz y el entrenamiento de Jorge Salvador con un tiempo de 81 exactos y generó un pago sorpresivo de Bs.802,92 a ganador.

Más sorpresivo sería la segunda válida con la victoria de la yegua Solana del entrenador Carlos Luis Uzcátegui y la monta del aprendiz José Daniel Calicho en una prueba donde se entregó un trofeo en homenaje post mortem al criador y dueño de purasangres Alejandro Ceballos, del Haras Urama y Stud Siete C. Solana dejó un tiempo de 72,3 y pago un increíble Bs.3.121,92 a ganador.

Por su parte, en la tercera válida del 5y6 Nacional se disputó el Clásico Internacional “Cruz del Avila” en 1.900 metros, donde la victoria la alcanzó la yegua madura Marakovits con la yunta de Jorge Salvador y Félix Velázquez en la silla, con un tiempo de 120 en la distancia y un pago de Bs. 235,64 a ganador.

La cuarta del 5y6 fue un triunfo para el ejemplar El Abusador, pensionado de Fernando Parilli Jr. y la monta de Arnaldo Chirinos, el cual dejó un crono oficial de 72 en 1.200 metros y pagó un dividendo de Bs. 184,94 a ganador.

Por su parte, en la quinta válida se corrió la edición XXI de la Copa Internacional del Caribe GI, donde el purasangre Astuto le quitó la victoria en la raya a Forrest Gump, en un final de fotografía, para darle a Iván Pimentel Jr. su primer clásico de grado en su regreso al país, al dejar un tiempo de 98 segundos en la tradicional milla y dejar un dividendo de Bs. 532,81 a ganador.

Para finalizar, en la carrera de los acumulados, en una prueba de 1.300 metros, la victoria fue para la importada All About You (USA) del entrenador Riccardo D’Angelo y la conducción del aprendiz José Daniel Calicho con un tiempo de 79,3 y pagó a ganador Bs. 272,76.

Los cuadros ganadores con cinco caballos fueron un total de 3585 ganadores, y cada uno se lleva Bs. 33.364,72, mientras que los ganadores con los seis caballos de la fama fueron un grupo de apenas 143 cuadros ganadores, y todos se llevan Bs.3.226.316,91, lo que al cambio oficial serían casi $4.000 para cada uno. ($3.968.) para cada uno.