Más de 1 millón de dólares en el monto sellado por segunda semana consecutiva en el 5y6

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El primer domingo del mes de septiembre vino acompañado de la reunión numero 35 del año en el hipódromo La Rinconada con la celebración de la Gala Hípica de Caracas con la disputa de tres clásicos de grado 1 de talla internacional, en una programación de 14 carreras y el juego del 5y6 Nacional desde la novena prueba dominical.

La Rinconada: ganadores de las no validas y monto sellado en el 5y6

Con una programación de nueve carreras no válidas, el primer ganador de la jornada fue el ejemplar My Blue Sky con la monta del aprendiz Luis Funez Jr y el entrenamiento de Deivis Guevara con un pago de Bs.259,28 a ganador y un tiempo de 81,2 en 1.300 metros. Le seguiría en la cuenta el purasangre Magnun con el aprendiz José Daniel Calicho y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo con un pago de Bs.211, 39 a ganador, y un tiempo de 74 en 1.200 metros.

En la tercera no válida, sería el turno de tomarse la foto a la importada Pittaluga (USA) con un tiempo oficial de 87.1 en 1.400 metros y un pago de Bs.298,11 a ganador con la monta del aprendiz Luis Funez Jr. y entrenada por Riccardo D’Angelo. Por su parte, en la cuarta no, la foto se la tomó el purasangre Golden Swap (USA) pensionado del trainer Salvador Giordano y la conducción de Iván Pimentel Jr. con un crono de 86,1 en 1.400 metros y un pago mínimo de Bs.110.00.

La quinta no válida fue para la yegua Andreina D del entrenador Oscar Manuel González con la conducción de Francisco Quevedo con un pago de Bs.110.00 a ganador y un tiempo oficial de 74 exactos en 1.200 metros. Por su parte, Gun Bolt, reapareció como purasangre y debuto en La Rinconada con una victoria en un recorrido de 1.800 metros con un tiempo de 114,2 bajo el entrenamiento de Gabriel Márquez y la monta de Johan Aranguren.

El tordillo Rey Enigma fue el protagonista de la séptima carrera no válida con la monta de Franklin González Jr. y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo, el cual pagó Bs 183,74 a ganador, y dejó un tiempo de 73,4 en 1.200 metros. La última de las no válidas se disputó el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI), donde le importado Tuscan Gold alcanzó su quinta victoria en el país y se mantiene invicto, mientras que su compañero de Stud, Lured Away fue el encargado de generar el dividendo a ganador con un monto de Bs 143,04 a ganador.

Por su parte, la recaudación nacional del monto sellado en la jornada número 35 fue de Bs. 854.375.235,00, de los cuales, se entregarán a los ganadores con los cuadros con seis caballos, Bs. 461.362.626,90, y para los ganadores con los cuadros con cinco caballos, Bs. 119.612.532,90.