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Luego de haber reaparecido con sus montas en la reunión 34, el jinete profesional Franklin González Jr. logró este domingo su primera carrera ganada en su segunda etapa como látigo en nuestro país luego de su pasantía internacional en Estados Unidos.

La Rinconada: Este fue el tiempo que duro Franklin González Jr. sin ganar en La Rinconada

En la séptima carrera de las no válidas de la reunión 35 en el hipódromo La Rinconada, se celebró una Condicional de Reclamo para caballos nacionales o importados de siete y más años, ganadores hasta de tres carreras, incluyendo las de reclamo, en una distancia de 1.200 metros con una nómina de nueve purasangres.

La prueba fue ganada por el tordillo de siete años, Rey Enigma con la monta del jinete profesional Franklin González Jr. y entrenado por Fernando Parilli Araujo en un tiempo de 73,4 en 1.200 metros con un pago de Bs.183,74 a ganador, para los colores del Stud Linda Abril.

Los parciales de la carrera fueron de 25 exactos en los primeros 400 metros, 48 segundos y dos tercios en la media milla de la prueba, para el hijo de Thabian en Great News por Chayim consigue su cuarta victoria en 34 presentaciones y la segunda en seis actuaciones en la presente temporada.

Para el jinete profesional Franklin González Jr. es su primer triunfo en el óvalo de Coche en su segunda etapa. Su anterior victoria hay que remontarla en la jornada del 27 de febrero del 2022 con el tordillo Griezman, pensionado en su momento por Radames Santamaría con un tiempo de 79,1 en 1.300 metros.