Franklin González Jr.: “espero unir partida con llegada con este ejemplar el domingo”

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Cómo todas las semanas, el equipo de Meridiano se dirigió a las inmediaciones del hipódromo La Rinconada buscar las impresiones de los entrenadores, propietarios, agentes de jinetes y jinetes que hacen vida en el óvalo y que serán los protagonistas de la reunión 35 del año con la celebración de la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos de grado 1 de talla internacional.

La Rinconada: Franklin González Jr. espera unir partida con llegada con estos ejemplares

El jinete de experiencia internacional Franklin González Jr. es uno de los más buscados de la reunión 35, debido a los seis compromisos de montas que tiene para la tarde dominical, donde varias de ellas, se presentan con opción de triunfo, y conversó con Meridiano sobre cada uno de sus compromisos y esto fue lo que mencionó:

«El día domingo llevo seis compromisos, comenzando en la tercera carrera con la yegua Queen Lety, que anda bastante bien en cancha, el entrenador Ramón García Mosquera me da la oportunidad y espero que haga una buena carrera».

«En la cuarta carrera llevo al caballo Qualitat, que ya he venido trabajando con él, considero que va a hacer una buena actuación este domingo”. “Después, en la séptima carrera, el ejemplar Rey Enigma, que ajustó bastante bien, y espero que salga bien y una partida con llegada».

«En la novena carrera llevó al caballo Emperifollado, es un potro que anda bastante bien, lo ha hecho todo bien en sus trabajos, no le tomen en cuenta su debut, espero que haga uno- dos en la carrera».

«En la carrera número diez llevó a la yegua Torreestrella, ha hecho todos trabajos bastante bien y espero estar uno dos en la pizarra con ella. Por último, el caballo Charrasqueado, el cual no he podido tener la oportunidad de trabajar, pero se que el caballo anda bastante bien y esperemos que haga una buena actuación».