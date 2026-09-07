Entrenador venezolano llegó a las 1.400 victorias en La Rinconada

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El hipismo venezolano vivió la tarde de este domingo una fiesta en el hipódromo La Rinconada con la celebración de la Gala Hípica de Caracas dentro de la programación de 14 carreras que se disputaron en la reunión número 35 del año, en donde se celebraron las ediciones 2026 de los Clásicos Internacional Propietarios La Rinconada GI, el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” GI y la Copa Invitacional del Caribe GI.

La rinconada: Fernando Parilli Araujo llega a las 1.400 victorias como entrenador

Dentro de la celebración antes mencionada, tenemos que agregar la jornada conseguida de manera personal por el entrenador de purasangres de carreras, Fernando José Parilli Araujo, quien consiguió dos victorias de los seis presentados que le corrieron en la jornada dominical.

La primera foto de la tarde hípica se la tomó en la segunda competencia de la programación con el purasangre Magnun con la monta del aprendiz José Daniel Calicho en una distancia de 1.200 metros con un tiempo de 74 exactos y generó un dividendo de Bs.211,39 a ganador.

Luego, en la séptima carrera de la tarde de competencias en una prueba de 1.200 metros, Parilli Araujo ganaría con el tordillo Rey Enigma con la monta del jinete profesional Franklin González Jr. de experiencia internacional, con un tiempo de 73,4 y un pago de Bs. 183,74 a ganador.

Con estas dos victorias, el reconocido entrenador Fernando Parilli Araujo llega a la cifra redonda de 1.400 victorias en su carrera como entrenador personal de purasangres de carreras en nuestro país. Parilli debutó como entrenador victorioso en 1974.