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Como todos los lunes, la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer las resoluciones tomadas, sobre cada de las competencias que se realizaron, en esta oportunidad, en la reunión número 35 del año en el hipódromo La Rinconada, donde se disputaron 14 carreras.

La Rinconada: Multado jockey múltiple ganador de clásicos de grado en La Rinconada

Una de las resoluciones que emitió la Junta Nacional de Comisarios del INH, fue en la 13 carrera de la tarde dominical, quinta del 5y6 y donde se disputó la Copa Invitacional del Caribe en recorrido de 1.600 metros donde la victoria se la llevó el purasangre criollo Astuto con el entrenamiento de Humberto Correia y la monta de Iván Pimentel Jr.

En dicha carrera, fue dada a conocer la siguiente multa:

MULTA DE JINETE POR PARARSE ANTES DE LA LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete ROBERT CAPRILES (PRINCESA FINA Nº 05), donde el jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al Jinete ROBERT CAPRILES, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».