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La reunión número 35 de la temporada hípica nacional se celebró la tarde de este domingo seis de septiembre con una jornada de 14 carreras, donde se disputó la Gala Hípica de Caracas con la edición 2026 de los Clásico Internacional Propietarios La Rinconada (GI), Clásico “Cruz del Ávila” (GI) y la Copa Invitacional del Caribe (GI), respectivamente.

La Rinconada: Solicitaron exámenes completos a este purasangre y así salió en los resultados

La Junta Nacional de Comisarios del INH informó en las resoluciones de la reunión número 35, la solicitud de un examen clínico completo a un purasangre de la segunda competencia de las no válidas luego de su participación en la misma y este fue su resultado final.

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Vista la actuación del ejemplar ONCE ELEVEN N° 06, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen Clínico a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N° 66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó sin lesiones aparentes.

Debemos mencionar que Once Eleven, fue presentado por José Gregorio Querales, finalizó sexto del ganador Magnun, el cual fue montado por el aprendiz José Daniel Calicho.