Esta fue la razón por la que falló Emperifollado en La Rinconada

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En la prueba que daba inicio al plano válido en el juego del 5 y 6, Emperifollado, More Than Galileo y K's Freedom surgían como los principales aspirantes a quedarse con la victoria; sin embargo, ninguno de ellos pudo cristalizar y fue Lino el Adivino fue quien se llevó los máximos honores,con una extraordinara conducción de Yonkleiver Díaz, abonando además un gran dividendo.

El informe de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos

Según las resoluciones oficiales emanadas por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) al culminar la competencia, el jinete Franklin González Jr., quien fuera el encargado de conducir al ejemplar Emperifollado, informó a las autoridades hípicas que su conducido en los 200 metros finales venía incómodo de las manos, lo que impidió que el ejemplar se desempeñara de la mejor manera, culminando la prueba en el decimotercer puesto.

Lino el Adivino fue uno de los grandes batacazos de la jornada en La Rinconada

El castaño de tres años Lino el Adivino hizo gala de una magnífica atropellada y significó el primer gran batacazo de la jornada disputada el pasado domingo 6 de septiembre, deteniendo el reloj en 81 segundos para el recorrido de 1.300 metros. El resto de la pizarra la completaron King Fray, Inochi, More Than Galileo y Gran Warrior.