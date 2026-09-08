Conozca la razón que dejó sin opción a Grand Gala en el inicio de la carrera

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En la segunda válida para el juego del 5y6 se disputaba un trofeo en honor a Alejandro Ceballos, prueba para rendir homenaje a quien en vida fue uno de los inversionistas más notables dentro de la industria hípica en Venezuela, además de fundador del Haras Urama y el Stud 7C.

La décima carrera estuvo pautada para yeguas nacionales e importadas de 3 y 4 años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en la cual figuraba la americana Grand Gala como una de las máximas candidatas a quedarse con la victoria, junto a Zephina.

Informe de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos (INH)

Tras el informe emitido, como de costumbre los días lunes por las cuentas de las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), el jinete Jaime Lugo informó al juez de paddock que su conducida tuvo tropiezos en los metros iniciales. Este fue uno de los factores clave en el desempeño de Grand Gala durante el desarollo en la carrera.

La Solana tumbó los cuadros en La Rinconada

La alazana que entrena Carlos Luis Uzcátegui se impuso de extremo a extremo, con una extraordinaria conducción de José Daniel Calicho, y significó el mayor golpe al juego de las mayorías en la pasada jornada al abonar la cantidad de 3.121,92 bolívares por concepto de ganador. El tiempo final de la carrera fue de 23'4, 47'2 y 72'3 en recorrido de 1.200 metros.