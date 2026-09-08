Jockey venezolano montará potra de Tod Pletcher el sábado en este Stakes

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La escena hípica de Laurel Park se prepara para recibir un contingente de primer nivel este sábado 12 de septiembre. La sexta carrera del programa hospeda el prestigioso Sensible Lady Turf Dash Stakes, una competencia con una bolsa de $100,000 dólares que reúne a las mejores velocistas en la superficie de césped. Entre la lista de aspirantes destaca de manera especial la presencia de una corredora proveniente del establo del miembro del Salón de la Fama, Todd Pletcher, cuya estrategia para dominar el circuito de Maryland se apoya en un profesional de confianza.

Estados Unidos: Jockey venezolano montará potro de Tod Pletcher el sábado en este Stakes

Para este compromiso selectivo de 6 furlongs (1,200 metros), el entrenador multicampeón confía la conducción de su presentada al fusta venezolano Mychel Sánchez. El jockey, un auténtico titán de la efectividad en la Costa Este estadounidense, asume esta montura clave con la firme convicción de cruzar la meta en ganancia. La alianza entre la precisión milimétrica del jinete del patio y el impecable estado físico que caracteriza a los ejemplares de la cuadra de Pletcher convierte a esta dupla en el enemigo a vencer dentro de las jugadas exóticas.

Pedigrí de lujo y credenciales de Capturing

El boleto al éxito del establo neoyorquino lleva el nombre de Capturing. Esta valiosa corredora posee un papel de origen élite, ideal para brillar en las pistas de grama americanas:

Padre: El legendario semental More Than Ready , un reproductor histórico y de los más influyentes a nivel mundial en la producción de especialistas sobre la superficie de césped.

El legendario semental , un reproductor histórico y de los más influyentes a nivel mundial en la producción de especialistas sobre la superficie de césped. Madre: Capture, una valiosa línea materna que cuenta con el sello de calidad del extraordinario campeón y abuelo materno Curlin, lo que añade una dosis inigualable de clase, resistencia y fuerza para los metros finales.

Campaña impecable en el año 2026

La evolución de la pupila de Todd Pletcher durante la presente temporada de 2026 justifica plenamente su estatus de favorita. La potranca exhibe una madurez notable a través de una campaña selectiva muy consistente en los hipódromos más exigentes del norte, consolidándose como una de las yeguas más productivas de su división: