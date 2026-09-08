Entrenador venezolano supera sus números y busca el segundo título seguido

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Este sábado 12 de septiembre, el mitin del hipódromo de Century Mile, ubicado en Edmonton, Alberta, Canadá, culmina la temporada de verano, en la cual el entrenador venezolano Gonzalo Anderson es el protagonista de ese renglón que busca por segundo año consecutivo el título en este circuito y su quinto en los hipódromos ubicados en Canadá.

Gonzalo Anderson busca un nuevo título

Gonzalo Anderson, quien se ha mantenido efectivo durante el último lustro en los hipódromos canadiense y estadounidense, en la actualidad domina cómodamente el Summer Meet de Century Mile, con una ventaja de 15 victorias sobre Tim Rycroft, quien suma 21 en la temporada.

El mitin de Century Mile, ubicado en Alberta, Canadá, tiene una duración de cuatro meses, que inició el 2 de mayo y finaliza este sábado. Anderson acumula 36, una más que las logradas la pasada campaña, con una producción que supera los 500 mil dólares para sus conexiones.

Al cierre de esta nota, aún se desconoce la nómina de inscritos para el fin de semana de cierre.

Un lustro de éxitos

Gonzalo Anderson, como se indicó al comienzo, es su cuarta temporada y su tercera de manera consecutiva. Anderson, inició campaña en 2019, para lograr 11 primeros lugares y producción de $102.730. Luego estuvo ausente hasta el 2023, cuando retomó las acciones.

Ese año, 2023, consiguió 27 primeros; en el 2024 alcanzó 25 triunfos. En el 2025, consigue por vez primera el título en Century Mile con 35 victorias, 35 segundos y 25 terceros en 204 actuaciones con una producción de $585,997 para sus conexiones.

Los dos primeros títulos para el joven preparado venezolano los alcanzó en el hipódromo de Century Downs, ubicado en Calgary, Canadá. En el 2023, se quedó con el título con 11 primeros. El 2024 se adjudicó la minitemporada con 17 victorias y en la temporada 2025 alcanza 15 triunfos.

Anderson, en total suma 180 victorias, 165 segundos y 130 terceros con ganancias de $2,734,751 en el banco para sus conexiones.