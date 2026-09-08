Laurel Park: Velocidad sobre el césped con el Sensible Lady y el Laurel Dash S

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La acción hípica de primer nivel se traslada este sábado al estado de Maryland. El óvalo de Laurel Park estructura una competitiva cartilla de nueve carreras para su reunión estelar del fin de semana. La programación oficial respaldada por Equibase ofrece dos eventos selectivos de jerarquía con una bolsa global de $200,000 dólares en premios. Ambas pruebas atraen el interés de la hípica internacional por la calidad de los velocistas inscritos sobre la superficie de césped.

Estados Unidos: El Sensible Lady Turf Dash abre el fuego selectivo

La jornada selectiva inicia de manera oficial a las 2:23 PM (Hora del Este de EE. UU. / Venezuela) en la sexta competencia del programa. El cotizado Sensible Lady Turf Dash Stakes cuenta con una bolsa garantizada de $100,000 dólares. Esta competencia reúne a un grupo de 15 yeguas especialistas en el sprint corto.

El recorrido está fijado en 6 furlongs (1,200 metros) en la pista de grama. La paridad del lote promete dividendos muy atractivos para las combinaciones del Pick 4. Entrenadores de cartelera regional en el circuito de Maryland buscan imponer condiciones frente a las invasoras de Nueva York y Pensilvania en un choque electrizante desde la partida.

Octava carrera: El histórico Laurel Dash corona la tarde

El evento central masculino llega en la octava carrera a las 3:22 PM (Hora del Este) con la disputa del tradicional Laurel Dash Stakes. La selectiva reparte un premio global de $100,000 dólares y mide a caballos de tres y más años en ruta de 6 furlongs sobre el césped.

Un total de 12 corredores velocistas asegura un espectáculo de pura adrenalina en la recta final de Laurel. Los profesionales de la fusta controlan las estrategias de velocidad en una pista que premia la colocación inicial. Este compromiso sirve de antesala para el cierre de la jornada en la novena carrera.

Horarios y detalles de la jornada en Laurel Park

La primera carrera de la tarde tiene pautada su salida a las 12:00 PM. El balance de las superficies para este sábado queda distribuido estratégicamente por las autoridades de Laurel Park: