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La segunda semana de acción del Sunshine Meet tendrá su primera selectiva de grado en la programación de carreras del día sábado 12 de septiembre, donde hay una jornada de diez carreras y el Princess Rooney Stakes (G3) en la novena competencias es la más importante de la tarde hípica del sábado en Gulfstream Park. Esta competencia cuenta con una bolsa de $225,000 dólares y ofrece un beneficio directo muy codiciado: un boleto garantizado a la famosa Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

Estados Unidos: El Princess Rooney Stakes es el primer Stakes del Sunshine Meet en Gulfstream Park

El punto culminante de la tarde llega en la novena carrera del programa. El legendario Princess Rooney Stakes (Grade III) es el primer gran evento selectivo de grado del Sunshine Meet. Esta competencia cuenta con una bolsa de $225,000 dólares y ofrece un beneficio directo muy codiciado: un boleto garantizado a la famosa Breeders' Cup Filly & Mare Sprint a través del sistema Challenge "Win and You're In".

Las mejores yeguas velocistas de tres y más años miden fuerzas en un exigente recorrido de 7 furlongs (1,400 metros) sobre la pista de arena principal. El entrenador estelar Saffie Joseph Jr. busca el protagonismo absoluto con tres inscritas en la prueba. Además, la invasora de California, No Bad Beats, y la veloz yegua chilena Bombacha Veloz desafían el dominio local en un choque de estrategias de alto nivel.

El festival selectivo del sábado en Gulfstream Park

La programación oficial de Gulfstream Park incluye tres pruebas de nivel que elevan el atractivo para los apostadores y fanáticos:

5ta Carrera - The Bob Umphrey Turf Sprint ($100,000): Una veloz carrera de 5 furlongs sobre el césped. Joe Orseno destaca con tres presentados, entre ellos el rendidor Rezasrolex.

Una veloz carrera de 5 furlongs sobre el césped. Joe Orseno destaca con tres presentados, entre ellos el rendidor Rezasrolex. 8va Carrera - The Ginger Punch Handicap ($100,000): Un lote de 10 yeguas especialistas en la grama compite en la distancia de 1 milla.

Un lote de 10 yeguas especialistas en la grama compite en la distancia de 1 milla. 9na Carrera - Princess Rooney Stakes (G3 - $225,000): La prueba reina de la tarde con proyección internacional hacia la Breeders' Cup.

La jornada inicia a las 12:20 PM (Hora del Este de EE. UU. / Venezuela) con un Maiden Special Weight en el césped. Profesionales venezolanos de gran éxito en Florida, como el entrenador José Francisco D'Angelo y jinetes de la talla de Leonel Reyes y Miguel Ángel Vásquez, buscan asegurar victorias desde las carreras iniciales.