Este viernes abre el Sunshine Meet de Gulfstream Park

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El Sunshine Meet de Gulfstream, de 36 días de duración, arranca con un programa de nueve carreras el viernes 4 de septiembre. La hora de inicio es a las 12:20 p. m. Este mitin, que sirve de antesala del Championship Meet, el mejor mitin de invierno en Estados Unidos, contará con 17 pruebas selectivas, entre las cuales, como prueba de alto valor está el Princess Rooney (G3) de $225,000, que forma parte de la serie Breeders' Cup Win and You're In, a correrse el sábado 12 de septiembre.

Sunshine Meet arranca este viernes

El calendario selectivo de carreras de Sunshine Meet comenzará el sábado con dos pruebas que es la primera etapa de la serie FTBOA Florida Sire Stakes 2026 para potros de dos años con sementales acreditados de Florida. El The Express Tours y el The Three Ring, ambas para ejemplares de dos años de $150,000 cada una.

La Princess Rooney (G3) de $225,000, una carrera de la serie Breeders' Cup Win and You're In' que otorga al ganador un lugar con tarifa paga en el Filly & Mare Sprint (G1) de $1 millón el 31 de octubre en Keeneland, a correrse el 12 de septiembre. Saffie Joseph Jr. ha nominado a seis potrancas y yeguas para la carrera.

El Sunshine Meet, contará además de la presencia de los jinetes y entrenadores venezolanos que hacen vida cada año en el circuito floridense. Este mitin culminará el domingo 24 de noviembre. Un día antes se correrá la última selectiva el Juvenile Sprint, para juveniles de dos años en recorrido de 1,300 metros, valorada en 75 mil dólares.

El pasado año, Emisael Jaramillo, por segundo año consecutivo fue nuestro mejor representante con 38 victorias, seguido por Leonel Reyes Ramos con 22. En cuanto los entrenadores José Francisco D’Angelo, escoltó Saffie, con 27 primeros, luego Víctor Barboza Jr., con 13 visitas al parque de vencedores.