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Dentro de la jornada de 12 carreras que se realizó la tarde del domingo 30 de agosto en el hipódromo La Rinconada, en el marco de la reunión número 34, se disputaron los clásicos Sprinters GII para machos con una victoria del importado Perfect La Combee, pensionado de Oscar Manuel González y el Sprinters para yeguas con un triunfo de la criolla Queen of Dragons.

La Rinconada: King Seraf se convierte en el primer semental venezolano en alcanzar está hazaña

En la 12 y última carrera de la jornada dominical, y sexta de las válidas del 5y6 Nacional, se disputó la edición 16 del Clásico Sprinters GIII para yeguas nacionales de tres y más años, donde la victoria la alcanzó la tresañera Queen of Dragons, entrenada por David Palencia y la monta del jinete profesional Rafael Solano para los colores del Stud M&P, nacida en el Haras La Orlyana.

Para la potra de tres años, es su tercera victoria en cinco presentaciones y la segunda de manera consecutiva en una prueba clásica de grado en el óvalo de Coche, luego de haber ganado en el mes de julio, el Clásico Simón Rodríguez GII.

Por su parte, para su padre el campeón retirado y semental King Seraf, es la segunda victoria en esta selectiva exclusiva para yeguas, luego de haber ganado en el 2023 con la yegua La Sensacional, con el entrenamiento de Germán Rojas y la monta de Robert Capriles en ese momento.

Con este triunfo, el hijo del campeón irlandés, Water Poet, se convierte en el primer semental venezolano en tener dos hijas ganadoras del Clásico Sprinter GIII de yeguas en sus 16 ediciones.