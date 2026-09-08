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Lamentablemente esta yegua importada tuvo que ser sacrificada

La información la dio a conocer sus propietarios en sus cuentas oficiales

Por

Saúl García
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 09:35 am
Lamentablemente esta yegua importada tuvo que ser sacrificada
José Aray
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El pasado domingo en el hipódromo La Rinconada se disputó la reunión número 35 donde se corrieron un total de 14 competencias y se celebró la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas con la disputa de los Clásicos Internacional Propietarios La Rinconada GI, Internacional "Cruz del Ávila" y Copa Invitacional del Caribe, todos (GI).

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En el Clásico Internacional Cruz del Ávila GI, reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y más años en 1.600 metros, participó la yegua chilena Like a Star, con la monta del aprendiz Winder Veliz y entrenada por Juan Carlos García para los colores del Stud Doña Esther-Milano, la cual partía como una de las favoritas de la competencia, junto a la ganadora Marakovits.

Durante la prueba, la yegua madura salió a marcar parciales y tener la intención de ganar de punta a punta la selectiva internacional pero luego de los 800 metros, el jinete aprendiz Veliz la comenzó a detener con calma por una posible lesión de la misma.

Este lunes, sus propietarios del Stud Doña Esther confirmaron que tuvieron que dormir a la yegua por la gravedad de la lesión, mediante una publicación en la cuenta oficial del Stud de la red social X.

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