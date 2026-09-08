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Este domingo 13 de septiembre se ha programado la realización de la jornada número 36 de la temporada nacional del turf criollo con una agenda de 14 carreras a partir de las 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada con la presencia de dos pruebas selectivas en honor a una de las duplas más recordadas, la yegua Gelinotte y su entrenador Millard Ziadie.

La Rinconada: Mora Linda va contra la invicta Fatima Blush por el Clásico Gelinotte (GII)

La primera de las pruebas de grado del domingo se realizará en la octava carrera de la programación dominical, con hora de partida de las 3:55 de la tarde, y es la edición XXIII del Clásico Gelinotte (GII) reservada para potras nacionales e importadas de tres años en distancia de 1.400 metros y tiene una nómina de ocho tresañeras a competir la selectiva en honor a una de las mejores yeguas de la historia del turf nacional.

La nómina presenta un duelo entre dos potras con un pedigrí de primer nivel, en primer lugar, la importada en vientre del semental Caracaro y tordilla Mora Linda del entrenador Fernando Parilli Tota con la monta de su jinete habitual Francisco Quevedo se enfrentará a la invicta hija del semental Gun Runner, Fatima Blush, presentada por Riccardo D’Angelo y Jaime Lugo en la silla.

La ganadora del primer paso de la triada para potras nacionales, el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI) busca su tercera victoria en su sexta presentación y sumar su segunda selectiva a su campaña como purasangre en nuestro país.

Por su parte, la dupla D’Angelo- Lugo luego de ganar el Clásico Internacional Propietarios La Rinconada GI en la pasada Gala Hípica de Caracas, ahora, perfilan miradas hacia la selectiva en honor a la gran Gelinotte, con la hija de uno de los mejores sementales del momento en Estados Unidos, Gun Runner, al inscribir a la invicta Fatima Blush para ganar su primera selectiva desde que llegó a nuestro país.

No menos importante, es el resto de la nómina de la prueba, que tiene a la figuradora clásica Roma del entrenador Ismael Martínez y Rober Capriles en el lomo, Fernando Parilli Tota inscribió también a la importada Farolera con la monta de José Alejandro Rivero, Humberto Correia Jr. presenta a la potra Latina Parts, y Carlos Luis Uzcátegui va por partida doble con las potras Gypsy Queen (José Gabriel Contreras) y Willy Nilly (Jaime Lugo Jr.), cierra la nómina Ramón García Mosquera con la potra importada, Bellsonhershoes y Franklin González Jr. en la silla.

La edición de la temporada pasada fue ganada por la importada Fleet Street (USA) con la monta del jinete Jhonathan Aray y presentada por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone.